На полях «КазаньФорума» подписали более 160 соглашений о сотрудничестве

Всего на форуме было заявлено 116 соглашений, подписано 163 соглашения, это итоговая цифра… Из них 70 — Республика Татарстан. Из 163 соглашений 86 носят международный характер, что может говорить о форуме как действительно о федеральном. И в России коллеги между собой подписали много различных соглашений.
Это лишь часть соглашений — есть и другие, информацию о которых не разглашают в связи с санкционной политикой в отношении России, добавила глава АИРа.
Среди подписанных агентством соглашений — документ по строительству отеля на территории республики.
«Важно, что мы говорим о сети отелей. У нас растет динамика турпотока в Татарстан. Она позволяет рассчитывает на ежегодный рост с нынешних пяти с лишним миллионов до семи миллионов человек к 2030 году, пока прогнозируем. Вы знаете, наверное, что Президентом России поставлена задача по увеличению доли туризма в ВВП, в ВРП каждого региона. Соответственно, чтобы эту задачу выполнять, необходима инфраструктура», — рассказала Минуллина.
Вместе с инвестором Kravt Invest агентство разработало проект сети гостиниц — «целое направление, связанное с этно-культурным компонентом».
Первый трехзвездочный отель появится вблизи казанского аэропорта — он будет примыкать к уже существующей гостинице «Кравт». Номерной фонд составит 138 комнат, а объем инвестиций — 1 млрд рублей.
«Его окупаемость, естественно, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня идет строительство нового терминала аэропорта, увеличивается турпоток, на “Казань Экспо” высокая активность», — пояснила Минуллина.
Она рассказала о деталях соглашения по строительству реабилитационного центра в Зеленодольске, о котором было известно ранее. Планируется до 120 коек в круглосуточном стационаре и 40−50 коек дневного стационара.