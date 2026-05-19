Беспилотники позволяют оперативно фиксировать нарушения экологического законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство экологии Красноярского края фиксирует нарушения на территории региона с применением беспилотных авиасистем.
В распоряжении ведомства находятся 10 беспилотников. С начала года инспекторы провели 16 выездных обследований. Технику используют в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Лесосибирске, Минусинске, Богучанском округе.
Инспекторы проверяют исполнение предписаний и участвуют в проверках с правоохранительными органами. С помощью беспилотников специалисты фиксируют нарушения в момент их совершения.
Так, инспекторы проверили противопожарное состояние свалок в Ермаковском округе и Саянске. В Ирбейско-Саянском округе обследовали водоохранные зоны: выявляли свалки вдоль береговой линии и факты ограничения доступа к воде.
В Богучанском округе с помощью беспилотников установили несанкционированную мусорку отходов лесопиления, которую собственники предприятия должны были ликвидировать по решению суда. При проверке площадок лесопильного производства инспекторы выявили нарушения природоохранного законодательства. Организации выдали предписание, рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.
В Сосновоборском округе с квадрокоптера обнаружили карьер по добыче полезных ископаемых несмотря на прекращение действия лицензии у предприятия. Материалы переданы в правоохранительные органы.
Отдельное направление работы связано с выявлением незаконного сброса отходов. С начала года инспекторы провели 11 проверок. В Богучанском округе и рядом с Лесосибирском обнаружили стихийные свалки с крупногабаритным, строительным и растительным мусором, автомобильными шинами, а также зафиксировали случаи незаконного слива жидких бытовых отходов и размещения остатков лесопиления.
«В прошлом году с помощью беспилотников были выявлены факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Рассчитан ущерб на сумму порядка четырех миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело, — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. — Эти средства могут направляться только на природоохранные мероприятия. К примеру, на ликвидацию несанкционированных свалок в муниципалитетах».