Коттеджный посёлок «Волна» под Анапой признан незаконной застройкой

Коттеджный посёлок «Волна» в селе Юровка, в 34 км от Анапы, признан незаконной застройкой. Глава Анапы Светлана Маслова раскритиковала застройщика, который продаёт участки и объявляет о строительстве жилых домов на землях, фактически относящихся к личному подсобному хозяйству (ЛПХ) и входящих в зону озеленённых территорий специального назначения (С2). По правилам землепользования и застройки, эта территория предназначена для санитарно‑защитных насаждений, коммунальных объектов и общего пользования, но не для коттеджной застройки.
Маслова призвала потенциальных покупателей не вестись на рекламу в интернете и перед приобретением земли проверять, разрешено ли на ней индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Она назвала «Волну» в Юровке примером того, как недостоверная информация и привлекательные рекламные формулировки могут ввести в заблуждение.
Материалы о незаконной застройке посёлка «Волна» переданы в прокуратуру и правоохранительные органы. Власти региона также напомнили, что проблема самостроя остаётся одной из ключевых для Анапы, и ведётся системная работа по сносу и пресечению объектов, возведённых без разрешений.