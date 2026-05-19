Коттеджный посёлок «Волна» под Анапой признан незаконной застройкой

Коттеджный посёлок «Волна» в селе Юровка, в 34 км от Анапы, признан незаконной застройкой. Глава Анапы Светлана Маслова раскритиковала застройщика, который продаёт участки и объявляет о строительстве жилых домов на землях, фактически относящихся к личному подсобному хозяйству (ЛПХ) и входящих в зону озеленённых территорий специального назначения (С2). По правилам землепользования и застройки, эта территория предназначена для санитарно‑защитных насаждений, коммунальных объектов и общего пользования, но не для коттеджной застройки.