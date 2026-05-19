Нижегородское правительство и Сбер договорились о льготном кредитовании для бизнеса на восстановление ОКН

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения культурного наследия. Документ подписан 19 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР; 18+).
Сотрудничество предусматривает предоставление финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты по сохранению памятников архитектуры на территории Нижегородской области.
«Нижегородское правительство и Сбер договорились о предоставлении бизнесу льготного кредитования на восстановление памятников архитектуры. Преображение ценной исторической застройки — непростая задача, а в текущих экономических условиях особенно. Очень рассчитываем, что привлечение надежного партнера, готового предоставлять предпринимателям финансирование под льготный процент, кратно увеличит число отреставрированных ОКН», — подчеркнул Егор Поляков.
Замглавы региона напомнил, что в марте 2026 года в Нижегородской области начал работу единый портал исторической недвижимости для удобства инвесторов: купитьокн.рф/. Здесь бизнес может отслеживать, какие нижегородские ОКН и объекты исторической среды находятся в стадии активных торгов.
«Сохранение объектов культурного наследия — это не только наша ответственность перед будущими поколениями, но и важная часть укрепления региональной идентичности. Нижегородская область обладает уникальным историческим и культурным потенциалом, и Сбер готов оказывать поддержку в его сохранении и популяризации. Уверена, что совместными усилиями с регионом и бизнесом мы сможем не только сберечь наследие региона, но и сделать его доступным и интересным для каждого жителя и гостя Нижегородской области», — отметила Наталья Демина.
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.