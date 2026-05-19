Аналитик Бредихин: 90−95 рублей за доллар — справедливый курс и для экспорта, и для импорта

Как слабый рубль, так и слишком крепкая национальная валюта — это две крайности, которые не нужны бюджету и бизнесу. Об этом в интервью РИАМО рассказал ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
Слишком сильный рубль приводит к сокращению выручки компаний-экспортеров и становится причиной дефицита бюджета, поскольку организации перечисляют налоги в нацвалюте. А слишком слабый рубль, когда доллар растет, приводит к росту инфляции и заставляет ЦБ держать ключевую ставку на высоком уровне.
«Крепкий рубль удешевляет импорт и сдерживает инфляцию на низком уровне. Резкое ослабление рубля может спровоцировать всплеск инфляции. А всплеск инфляции заставит Банк России сохранять высокие процентные ставки, что дополнительно продолжит давить на экономику. В данном случае, важна тонкая работа со ставками и своевременное смягчение монетарной политики, по мере охлаждения экономики. Всплеск инфляции снижает предсказуемость этого процесса», — комментирует эксперт.
Для экономики страны важнее иметь стабильный курс национальной валюты, что позволит компаниям прогнозировать выручку. При этом эксперт считает, что оптимальным курсом был бы уровень в 90−95 рублей за доллар.