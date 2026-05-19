Аналитик Андриевская: автокредиты в России дешевеют, но люди их берут неохотно

Средняя ставка по автокредитам в России в период апреля-мая опустилась до уровня 15,5−17,5%, но при этом доля онлайн-запросов на такие кредиты составляет всего 5% от общего спроса. Об этом в интервью РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
Банки предлагают клиентам ставки всего на 1−3% выше, чем ставка ЦБ РФ, а в рамках акций банков и автодилеров ставки могут составлять от 0,01% до 10%. Несмотря на это заемщики не демонстрируют интерес к автокредитованию. Сказывается рост стоимости автомобилей и новые правила оценки доходов заемщиков — получить кредит многим стало сложнее, чем раньше.
По количеству онлайн-запросов у граждан лидирует ипотека и потребительские кредиты, автокредиты на третьем месте по популярности.