Возле аэропорта Казани построят трехзвездочную гостиницу за 1 млрд рублей

В рамках «КазаньФорума-2026» подписано соглашение о строительстве трехзвездочной гостиницы рядом с Международным аэропортом «Казань». Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Гостиница рассчитана на 138 мест. Инвестиции в проект составят около одного миллиарда рублей.
Окупаемость гарантирована растущим туристическим потоком. К 2030 году в республике ожидают до 10 миллионов гостей. Строительство гостиницы начнется в конце 2026 года, открытие запланировано на 2030 год.
Напомним, майские праздники принесли Казани 225 тысяч туристов. Это на 13% больше, чем в прошлом году.