Волгоградский бизнес с начала года набрал кредитов на 63 млрд рублей

— Благодаря проводимой Банком России монетарной политике темпы прироста корпоративного кредитного портфеля в нашем регионе стали более сбалансированными. При этом, по сравнению с ситуацией годом ранее, денежно-кредитные условия несколько смягчились, хоть и остаются относительно жесткими. Это отразилось на увеличении объемов кредитования, в том числе малых и средних предприятий. Они наиболее чувствительны к изменению экономической ситуации, — прокомментировал управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.