Цены на бензин и дизель в Воронежской области снова поползли вверх

В Воронежской области вновь выросли цены на АЗС. Заметнее всего подорожало дизельное топливо. Стоимость выросла на 28 копеек, составив 73,62 рубля за литр. Об этом сообщил Воронежстат по результатам еженедельного мониторинга цен.
Бензин марки АИ-98 прибавил в цене 19 копеек. Теперь за литр топлива автомобилистам приходится отдавать 93,45 рубля.
На семь копеек подорожал АИ-95. Стоимость литра составляет 69,7 рубля.
Прибавил в цене и бензин марки АИ-92. Подорожание составило две копейки. Теперь приобрети литр топлива можно за 63,9 рубля.