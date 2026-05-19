Цены на бензин и дизель в Воронежской области снова поползли вверх

В Воронежской области вновь выросли цены на АЗС. Заметнее всего подорожало дизельное топливо. Стоимость выросла на 28 копеек, составив 73,62 рубля за литр. Об этом сообщил Воронежстат по результатам еженедельного мониторинга цен.