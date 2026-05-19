Красноярские учёные нашли бактерию, перерабатывающую рыбные отходы

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН и СФУ выделили новый штамм бактерии Cupriavidus necator B-15081. Микроорганизм способен перерабатывать жировые отходы от разделки рыбы в биоразлагаемый пластик и белок, сообщили в научном центре.
В ходе экспериментов бактерия «поедала» жир промысловых рыб, включая скумбрию и кильку. Внутри её клеток накапливался ценный биопластик и вырабатывался белок.
Технология решает сразу две задачи. Во-первых, отходы рыбной промышленности не приходится выбрасывать на свалки — они получают вторую жизнь. Во-вторых, из них производят экологичный пластик и кормовой белок.
Как пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук Татьяна Волова, новый штамм переработал более 80 процентов предложенного жира. Это позволяет говорить о перспективности метода для промышленности.
«Производство такого белка особенно актуально из-за роста населения Земли. Его получают без распашки новых полей и без огромных затрат воды, как в традиционном сельском хозяйстве. При этом бактерии питаются отходами. Это снижает расходы на сырьё, помогает сокращать мусор и переходить к циклической экономике», — рассказала Волова.
Полученный биопластик разлагается в природе — в отличие от обычного. А белок в будущем планируют добавлять в корма для сельхозживотных и рыбы.
Результаты работы опубликованы в журнале Polymer Journal. Исследование поддержал Российский научный фонд.