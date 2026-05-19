Полный соцпакет и выгрузка мяса: обзор вакансий недели в Калининградской области

На этой неделе в топ самых высокооплачиваемых вакансий вновь попали рабочие специальности. Так, грузчику мясного магазина готовы платить до 100 тыс. рублей, а ремонтнику этикетировочной машины обещают доставку до места, спецодежду и полный соцпакет при зарплате в 70 тысяч. В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», по традиции анализируем свежие предложения в разных сферах.
Вакансии для рабочих специальностей.
Автомагазин ищет слесаря-масленщика с опытом работы и «хорошими» навыками. Ему предстоит менять масло, технические жидкости, свечи, приводные ремни и фильтры в автомобиле. Зарплата — 91,3−150,3 тыс. руб. в месяц.
В социальный приют требуется кладовщик, который будет следить за принимаемыми материальными ценностями, вести учет наличия и проводить инвентаризации. Возможно совмещение по должности машиниста по стирке. Для трудоустройства потребуется опыт работы. Зарплата составит 15,3−34 тыс. руб.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Кейтеринговая компания разместила вакансию руководителя службы секретариата и делопроизводства. От кандидата ждут опыта работы от трех лет, наличия высшего образования, знаний базовых компьютерных программ и 1С, грамотную письменную и устную речь, а также умения работать в команде. В обязанности сотрудника войдут организация документооборота, контроль исполнения поручений, проведение совещаний, обеспечение взаимодействия подразделений и информационная поддержка. Зарплата — 86 тыс. руб.
Инженер-лаборант в санитарно-эпидемиологической службе будет зарабатывать 35−45 тыс. руб. Для этого ему нужно принимать и регистрировать пробы, контролировать сопроводительные документы и проводить физико-химические и органолептические исследования. Работодатель уточняет, что биолог может рассчитывать на повышение по должности при прохождении первичной аккредитации. Химику же потребуется еще окончить магистратуру.
Вакансии без опыта работы.
За обслуживание, текущий ремонт и настройку станков рабочему этикетировочной машины рыбоконсервный комбинат обещает платить 70 тыс. руб. Компания также гарантирует доставку транспортом в Мамоново, график 5/2 с 8:00 до 17:00, спецодежду и полный соцпакет.
Оператор пункта выдачи может рассчитывать на 32−40 тыс. руб. за прием и выдачу посылок, сбор и отправку возвратов, а также работу с клиентами. График работы — полный рабочий день.
Вакансии с неполной занятостью.
Центр по обслуживанию ищет дворника, который будет убирать и осматривать рабочую территорию для безопасности, проверять наличие переносных ограждений, подвозить инвентарь и проводить своевременную очистку от снега. Помимо этого, работник должен очищать территорию от пыли и мелкого бытового мусора, рыть и прочищать канавки для стока воды, очищать урны по мере их заполнения. На работу могут претендовать соискатели с неполным средним образованием и без стажа. Зарплата — 43 тыс. руб.
Концертмейстер в детской школе искусств будет получать 24−35 тыс. за работу в классе народного пения и участие в концертах. Для трудоустройства желателен опыт работы в детских учреждениях от трех лет. К работе кандидат сможет приступить с 1 сентября.
Другие вакансии.
В автосервис требуется дисциплинированный и ответственный автослесарь-универсал с опытом работы. «Вакансия открыта для тех, кто хочет зарабатывать постоянно и много. График 5/2 или по договоренности. Оплата сдельная — 50% + премия, выплаты своевременно. Работой, запчастями и инструментом обеспечим. Комфортные условия», — рассказал работодатель. «Комфортные условия» включают в себя теплое и освещенное помещение, раздевалку, место для приема пищи, туалет, душ с горячей водой. Сотруднику же предстоит диагностировать неисправности, обслуживать и ремонтировать легковые автомобили, внедорожники и микроавтобусы. Зарплата — от 100 до 250 тыс. руб.
В сеть фирменных магазинов требуется грузчик на выгрузку и загрузку мясной продукции. График — 6/1 с 8:00 до 20:00. Зарплата — 84−100 тыс. руб.
