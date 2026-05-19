В Новороссийске запустят крупный оптово-распределительный центр

Первая часть склада уже введена в эксплуатацию, с июня текущего года помещения будут сдавать в аренду. Вторую часть планируют открыть в январе 2027 года.
— Для Новороссийска центр станет важным элементом развития городской экономики и укрепления логистического потенциала. Для Краснодарского края — это шаг к формированию современной товаропроводящей сети, которая повысит конкурентоспособность региональных производителей и упростит дистрибуцию их продукции, — отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.
Оптово-распределительный центр возводят под Новороссийском в станице Раевской в рамках инвестиционных договоренностей, достигнутых между администрацией Краснодарского края и инвестором на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.