В Новороссийске запустят крупный оптово-распределительный центр

В Новороссийске запланирован запуск крупного оптово-распределительного центра. Общая стоимость проекта составляет 7,7 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первая часть склада уже введена в эксплуатацию, с июня текущего года помещения будут сдавать в аренду. Вторую часть планируют открыть в январе 2027 года.

— Для Новороссийска центр станет важным элементом развития городской экономики и укрепления логистического потенциала. Для Краснодарского края — это шаг к формированию современной товаропроводящей сети, которая повысит конкурентоспособность региональных производителей и упростит дистрибуцию их продукции, — отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Оптово-распределительный центр возводят под Новороссийском в станице Раевской в рамках инвестиционных договоренностей, достигнутых между администрацией Краснодарского края и инвестором на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.