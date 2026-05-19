Правительство Нижегородской области и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда

Правительство Нижегородской области и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда в ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»; 18+) 19 мая.
Подписи под документом поставили заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон в области повышения эффективности использования трудовых ресурсов, внедрения бережливых технологий и обмена лучшими практиками в сфере производительности труда.
«Нижегородская область в числе лидеров в стране по реализации федпроекта “Производительность труда”. В регионе внедрением бережливых технологий занимается Региональный центр компетенций. Одно из важнейших направлений его работы — обучение сотрудников предприятий организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов. РЖД также имеет серьезный опыт в этой области. Подписанное соглашение позволит объединить экспертизу, расширить применение эффективных инструментов на предприятиях региона и создать дополнительные возможности для развития экономики Нижегородской области», — отметил Егор Поляков.
В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные отраслевые исследования, научно-практические и просветительские мероприятия, конференции, круглые столы и семинары. Также предусмотрено привлечение экспертов РЖД к реализации проектов, направленных на повышение эффективности труда персонала и производительности труда на предприятиях региона. Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие в вопросах поддержки образования и профессионального развития специалистов в сфере бережливых технологий.
«У РЖД накоплен значительный опыт внедрения инструментов бережливого производства и повышения эффективности труда. Сегодня эти практики успешно применяются не только внутри компании, но и на предприятиях-партнерах. Соглашение с правительством Нижегородской области позволит расширить сотрудничество, усилить обмен компетенциями и совместно реализовывать проекты, направленные на развитие кадрового потенциала и экономики региона», — подчеркнул Сергей Дорофеевский.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что региональный Минпром выступает куратором федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области.
«Сегодня в Нижегородской области 319 компаний внедряют бережливые технологии и инструменты повышения производительности труда. Для региона это один из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий и развития экономики в целом», — подчеркнул Максим Черкасов.
Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».
Напомним, что XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ».
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.