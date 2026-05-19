Пять территорий рядом с храмами благоустроили в Нижнем Новгороде по итогам рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В ходе рейтингового голосования жители сами выбирают, какую территорию необходимо благоустроить в их районе и какое наполнение у нее должно быть. Голосование за территории, которые будут благоустраивать в следующем году, в настоящее время проходит на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
В числе уже благоустроенных в Нижнем Новгороде по программе «Формирование комфортной городской среды» мест — сквер в Крутом переулке, рядом с объектом культурного наследия федерального значения — церковью Успения Пресвятой Богородицы, построенной в XVII веке. Благодаря победе в рейтинговом голосовании здесь обновлены пешеходные дорожки, газоны и светильники, установлены перголы и лавочки, высажены цветущие в течение всего сезона многолетники.
«Это была унылая территория. Активные местные жители сами озеленяли площадку, но это было несистемно. Мы подготовили проект, согласовали его по поручению главы города Юрия Шалабаева с горожанами. Сквер получился отличный! Площадки, прилегающие к нижегородским храмам, как правило, находятся в плотной жилой застройке, и после благоустройства появляются новые пространства внутри дворов и зоны тихого отдыха у церкви. Люди приходят сюда гулять и чувствуют себя комфортно и благостно. Ждем активного голосования и в этом году, чтобы вместе с жителями сделать наш город еще прекраснее», — рассказала директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Елена Пегова.
Программа «Формирование комфортной городской среды» и федеральная поддержка также позволили создать благоустроенные зоны у Спасского Староярмарочного собора в Канавинском районе, Спасо-Преображенской (Карповской) церкви в Ленинском районе, церкви Вознесения Господня в Нижегородском районе, храма в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных в микрорайоне Мончегорский Автозаводского района областного центра.
Обновляются пространства рядом с храмами и в округах Нижегородской области. Так, в Семенове на рейтинговое голосование в этом году выдвинуты две территории, связанные с духовным и культурным наследием региона: это Привокзальный сквер неподалеку от церкви Всех Святых, который находится на месте старинного кладбища и соседствует с местом захоронения родителей и младшей сестры известного писателя П. И. Мельникова-Печерского, а также улица имени Я. М. Свердлова, одна из старейших в городе, в прошлом — Варнавинский тракт, которая соединяет центр с фабрикой «Хохломская роспись» — «сердцем» народных художественных промыслов региона.
«Привокзальный парк и улицу Свердлова необходимо развивать и приводить в более комфортное для жителей и туристов состояние, но при этом нам важно сохранить их исторические особенности и нашу культурную идентичность. В проектах по благоустройству этих территорий запланированы озеленение, создание пешеходных маршрутов и зон отдыха, установка систем искусственного освещения. В парке Привокзальный в случае победы на голосовании будут установлены малые архитектурные формы, посвященные произведениям Мельникова-Печерского. Голосование продлится до 12 июня, и у каждого жителя есть возможность повлиять на выбор территории, которая будет благоустроена уже в будущем году», — отметил глава муниципального округа Семеновский Дмитрий Полуэктов. «Территории, которые выставлены на голосование в Семенове и в дальнейшем могут быть благоустроены, ярко иллюстрируют заботу о сохранении духовного и культурного наследия нашего города и всего региона. Реализация программы “Формирование комфортной городской среды” включена в народную программу “Единой России”, которая отвечает на запросы жителей, делая уютными не только дворы и парки, но и знаковые исторические места в наших муниципалитетах. Ухоженные зоны отдыха дарят новую жизнь и объектам рядом с благоустроенными пространствами, превращая эти места в настоящие культурные центры притяжения для жителей», — сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Степанов.
Напомним, что принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территорию для благоустройства в своем населенном пункте или по соседству могут жители Нижегородской области старше 14 лет. Чтобы принять участие в голосовании, нужно перейти на ресурс: zagorodsreda.gosuslugi.ru и нажать на кнопку «Голосовать», авторизоваться в «Госуслугах», выбрать муниципальное образование и одну общественную территорию, проголосовать.
Всего в Нижегородской области на рейтинговое голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выдвинуты 93 общественных пространства в 23-х муниципальных образованиях. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продолжается до 12 июня. Проголосовать можно на единой федеральной платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.