В зоне строительства метро в Самаре нужно снести 68 домов

В Самаре обсудили благоустройство территории после строительства метро.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» выходит на финишную прямую: общую готовность объекта оценивают в 82%. Но при этом есть вопросы к благоустройству территории, прилегающей к зоне строительства. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании в мае в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

В зоне строительства метро находятся 68 аварийных объектов — их нужно или сносить, или реконструировать. Пока есть конкретные планы лишь по шести зданиям — их обещают снести в июне 2026 года.

Благоустройство территории в зоне строительства метро запланировано на вторую половину текущего года. Но проект не актуализировали в соответствии с новыми стандартами.

После совещания чиновники выехали на площадку, чтобы обсудить выявленные недочеты. После этого они должны будут подготовить презентацию с конкретными решениями.