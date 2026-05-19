В зоне строительства метро в Самаре нужно снести 68 домов

В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» выходит на финишную прямую: общую готовность объекта оценивают в 82%. Но при этом есть вопросы к благоустройству территории, прилегающей к зоне строительства. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании в мае в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
В зоне строительства метро находятся 68 аварийных объектов — их нужно или сносить, или реконструировать. Пока есть конкретные планы лишь по шести зданиям — их обещают снести в июне 2026 года.
Благоустройство территории в зоне строительства метро запланировано на вторую половину текущего года. Но проект не актуализировали в соответствии с новыми стандартами.
После совещания чиновники выехали на площадку, чтобы обсудить выявленные недочеты. После этого они должны будут подготовить презентацию с конкретными решениями.