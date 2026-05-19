Правительство Нижегородской области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве для развития ИТ-экосистемы региона

Во второй день конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (18+) между правительством Нижегородской области и Сбером заключено соглашение о развитии ИТ-экосистемы Региона. На стенде Сбера документ подписали заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Основными целями сотрудничества станет разработка и реализация ИТ-проектов на территории Нижегородской области, а также повышение ИТ-культуры в регионе в рамках проекта межвузовской образовательной экосистемы ИТ-кампус «НЕЙМАРК».
«Российские ИТ-компании все активнее включаются в развитие экосистемы нижегородского ИТ-кампуса “НЕЙМАРК” — от участия в создании образовательных модулей до организации практик и содействия в трудоустройстве выпускников. Такое партнерство позволяет Нижегородской области усиливать свои позиции как одного из ключевых центров подготовки ИТ-кадров в стране», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Технологии Сбера уже создают умную среду для студентов ИТ-кампуса «НЕЙМАРК». Создано новое комплексное решение, которое включает внедрение технологий умного дома в жилые комнаты студентов, интерактивное оборудование и сервисы для учебы и работы, а также платформу с поддержкой искусственного интеллекта. Частью этого решения стал мультимодальный медицинский ассистент на базе технологии искусственного интеллекта. По видео он способен оценить состояние здоровья человека: пульс, индекс массы тела, риск диабета второго типа, уровень холестерина и другие показатели.
«Мы рады быть участниками такого проекта, который формирует уникальную площадку для подготовки востребованных ИТ-кадров. Соглашение, которое мы подписали, — это не просто формальность, а набор конкретных действий для реализации будущих совместных инициатив. Мы готовы делиться своей экспертизой и предоставлять ресурсы для создания передовых цифровых продуктов и решений. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество с правительством области даст мощный импульс для роста ИТ-экосистемы региона и поможет вырастить новое поколение талантливых специалистов», — подчеркнул председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Напомним, XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. при поддержке правительства РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания «ОМГ». Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
Создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.