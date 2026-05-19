В порядок программы «Башкирские дворики» внесли изменения

Документ регламентирует виды работ по реализации проектов «Башкирские дворики». Это устройство парковочных пространств с нанесением разметки, устройство (ремонт) тротуаров и пешеходных дорожек, установка или замена бортовых камней с окрашиванием, установка сертифицированных детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием, ограждение, в том числе детской и спортивной площадок, газонов; озеленение территории, в том числе посадка деревьев, кустарников и обустройство газонов; установка информационного стенда; устройство зон отдыха (скамеек, урн); установка контейнерных площадок, обустройство систем видеонаблюдения во дворе.
Также согласно новой редакции документа уровень софинансирования расходов из бюджета Республики Башкортостан должен составлять не более 70% от общего объема затрат. Размер суммы и предельный размер средств субсидий на реализацию проектов по восстановлению «Башкирские дворики» утверждаются министерством.