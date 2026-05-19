Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35 000 рублей вернут волгоградцам: СФР раскрыл формулу семейной выплаты

Специалисты объяснили, кому положена такая выплата.

Волгоградцы с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату — если оба родителя работают и платят НДФЛ. Специалисты Социального фонда России по Волгоградской области объяснили, как считается сумма.

Размер выплаты — это разница между реально уплаченным НДФЛ и суммой, рассчитанной по ставке 6% с того же дохода. Например, если расчетный НДФЛ составил 65 000 рублей, а 6% от дохода — 30 000 рублей, то семья получит 35 000 рублей. Данные в СФР передает Федеральная налоговая служба автоматически — через систему межведомственного взаимодействия.

«Перечень доходов, которые учитываются при расчете, размещен на нашем сайте — там все прозрачно», — пояснили в СФР по Волгоградской области.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или лично в отделении СФР. Учитываются доходы за год, предшествующий году обращения, — значит, сейчас считаются доходы за 2024 год.

Подробные правила назначения выплаты опубликованы на официальном сайте Социального фонда России.

Ранее сообщалось об автоматическом списании долгов и пени.