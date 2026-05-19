35 000 рублей вернут волгоградцам: СФР раскрыл формулу семейной выплаты

Волгоградцы с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату — если оба родителя работают и платят НДФЛ. Специалисты Социального фонда России по Волгоградской области объяснили, как считается сумма.
Размер выплаты — это разница между реально уплаченным НДФЛ и суммой, рассчитанной по ставке 6% с того же дохода. Например, если расчетный НДФЛ составил 65 000 рублей, а 6% от дохода — 30 000 рублей, то семья получит 35 000 рублей. Данные в СФР передает Федеральная налоговая служба автоматически — через систему межведомственного взаимодействия.
«Перечень доходов, которые учитываются при расчете, размещен на нашем сайте — там все прозрачно», — пояснили в СФР по Волгоградской области.
Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или лично в отделении СФР. Учитываются доходы за год, предшествующий году обращения, — значит, сейчас считаются доходы за 2024 год.
