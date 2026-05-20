Эксперты прогнозируют курс доллара на уровне 70−75 рублей из-за цен на нефть

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пока цены на нефть остаются высокими, а геополитические риски вокруг Ормузского пролива сохраняются, рубль может удерживаться в зоне 70−73 рублей за доллар. Об этом ТАСС заявили опрошенные аналитики. При этом, по их словам, к середине лета курс доллара может находиться на уровне 75 рублей.
По данным торгов на 18:23 мск 19 мая, курс юаня к рублю на Московской бирже снижался на 2,45% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,352 рублей. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 1,72% — до 71,195 рублей, евро на межбанковском рынке опускался на 2,25% и находился на уровне 82,554 рублей.
Рубль говорит с позиции силы.
По словам руководителя департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью ИК «Вектор Капитал» Ивана Таскина, столь сильное укрепление рубля краткосрочно связано, прежде всего, с недавним решением Минфина об объеме покупок иностранной валюты и золота в ФНБ по бюджетному правилу. «Вместе с операциями ЦБ по зеркалированию инвестиций из ФНБ в первом полугодии нетто-объем покупок валюты составляет всего 1,2 млрд рублей в день — значительно меньше консенсуса рынка (около 10−15 млрд рублей в день) и пренебрежительно мало на фоне дневного объема торгов юанем, который составляет в среднем около 90−100 млрд рублей в день на Мосбирже», — отмечает он.
При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркивает, что дорогая нефть из-за напряженности вокруг Ормузского пролива резко улучшила нефтегазовые доходы российского бюджета и дальнейшие ожидания по экспортной выручке. «Во-вторых, экспортеры активнее продают валюту, и объемы ее продажи увеличились как раз на фоне подорожавшего сырья, а спрос импортеров на доллар остается сдержанным из-за высокой ключевой ставки и слабого внутреннего спроса», — добавил он.
Также, по его словам, пока нефть остается дорогой, а риски вокруг Ормуза сохраняются, рубль может удерживаться в зоне 70−73 за доллар. «Ближайший важный уровень поддержки и психологическая отметка сейчас около 70 рублей за доллар. Если нефть останется высокой дольше, рынок может попробовать сходить к этой зоне и пробиться ниже», — подчеркнул он.
При этом, по словам аналитика фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алины Попцовой, в ближайшие месяцы приток валютной выручки будет устойчивым и выше, чем в предыдущие месяцы, поскольку объемы еще не отразили полностью эффекта от возросших цен из-за лага в два-три месяца. «Кроме того, в ближайшие один-два квартала нефтяные котировки останутся повышенными — объем разрушенной энергетической инфраструктуры в Персидском заливе будут ограничивать предложение, тогда как странам будет необходимо восполнить стратегические резервы после текущих интервенций. Помимо этого, даже в случае скорого урегулирования конфликта в Иране в ценах сохранится риск-премия — участники нефтяного рынка будут учитывать вероятность возобновления военного конфликта или разовых атак, страховые премии останутся повышенными», — добавляет эксперт.
Спуск не за горами?
В то же время, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская подчеркнула, что для российской экономики и бюджета столь сильное укрепление рубля идет уже не на пользу, о чем постоянно заявляют и представители бизнеса, и чиновники экономического блока. «Впрочем, для населения текущая ситуация дает возможность закупиться валютным кешем для целей летнего отпуска», — отметила она.
При этом аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников добавил, что в перспективе ближайших месяцев рубль продолжит удерживать текущие сильные позиции из-за высоких цен на нефть. «Однако в перспективе второго полугодия, полагаем, что тренд на снижение ключевой ставки приведет к умеренному ослаблению рубля до 75−80 рублей за доллар США», — подчеркнул он.
Таскин при этом полагает, что к середине лета курс доллара может быть где-то около 75 рублей. «Ближе к концу года мы можем увидеть цифры ближе к 80 рублям за доллар, но в данный момент мы не видим причин для резкого обвала рубля в этом году», — заключил эксперт.
Ранее агентство Bloomberg отметило, что рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. По данным агентства, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной такой динамики агентство называет высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.