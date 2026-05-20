Счетная палата: расходы ФАДН за 2025 год исполнены на уровне 99,6%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расходы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по итогам 2025 года исполнены на 99,6%, что на 0,3% процентного пункта ниже показателя 2024 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
«В отчетном году расходы ФАДН России исполнены на уровне 99,6% (в сумме 4,1 млрд рублей), что на 0,3 процентного пункта ниже показателя 2024 года. Основную часть расходов, как и ранее, составили субсидии, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам в рамках госпрограммы “Реализация государственной национальной политики”, — говорится в материалах.
В документе отмечается, что по итогам реализации госпрограммы в 2025 году уровень кассового исполнения расходов составил 99,4%, уровень достижения результатов — 95,7%. При этом Счетная палата обратила внимание на нестабильность показателей госпрограммы: в течение 2023−2025 годов из семи показателей к концу 2025 года исключено два.
«Дебиторская задолженность ФАДН России на 1 января 2026 года составила 456,1 млн рублей, кредиторская — 10,7 млн рублей. Долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности за агентством не числится», — говорится в материалах.
По результатам проверки бюджетная отчетность ФАДН России за 2025 год признана Счетной палатой достоверной. При этом ведомство установило отдельные недостатки, допущенные агентством в части контроля за соблюдением некоммерческими организациями обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий и достижением регионами результатов использования межбюджетных трансфертов.