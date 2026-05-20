Счетная палата: расходы ФАДН за 2025 год исполнены на уровне 99,6%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расходы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по итогам 2025 года исполнены на 99,6%, что на 0,3% процентного пункта ниже показателя 2024 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».