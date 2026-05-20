Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) приступили к летным испытаниям двухместного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Машину поднял в небо шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.
«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Фото: Предоставлено пресс-службой Госкорпорации Ростех.
Как рассказали в Ростехе, сегодня наши авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов. Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства.
«Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.