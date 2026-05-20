Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57

Как рассказали в Ростехе, сегодня наши авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов. Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства.