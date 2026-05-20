В России начались лётные испытания двухместного истребителя Су-57Д

В госкорпорации подчеркнули, что многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 предназначен для выполнения разнообразных боевых задач. Этот самолёт оснащён системой помощи пилоту на основе искусственного интеллекта и способен поражать воздушные, наземные и морские цели круглосуточно, даже в сложных погодных условиях. Благодаря своей малозаметности для радаров, Су-57 может эффективно уничтожать цели, несмотря на противодействие современных систем ПВО.