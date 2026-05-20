В России начались лётные испытания двухместного истребителя Су-57Д

В России начаты лётные испытания двухместного варианта боевого самолёта пятого поколения Су-57, выпускаемого в Хабаровском крае Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Юрия Гагарина. Первый полёт экземпляра, получившего код Су-57Д, осуществил шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России лётчик-испытатель Сергей Богдан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полётного задания, — отметили в пресс-службе Ростеха.
В госкорпорации подчеркнули, что многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 предназначен для выполнения разнообразных боевых задач. Этот самолёт оснащён системой помощи пилоту на основе искусственного интеллекта и способен поражать воздушные, наземные и морские цели круглосуточно, даже в сложных погодных условиях. Благодаря своей малозаметности для радаров, Су-57 может эффективно уничтожать цели, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
— Су-57Д инициативно разработан нашими авиастроителями, — отметил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. — Машина получила функционал учебно-боевого самолёта и возможности самолёта боевого управления.
Напомним, истребитель Су-57 в одноместном исполнении уже испытывался в паре с ударным беспилотником С-70 «Охотник». Очевидно, что новый экземпляр позволит распределить задачи пилотирования и управления роем БПЛА на двух человек, что улучшит боевые характеристики отечественной авиации.
Кстати, минувшей зимой в Комсомольске-на-Амуре прошёл первый полёт Су-57 с новым отечественным двигателем. Силовая установка «изделие 177» создана специалистами Объединённой двигателестроительной корпорации для применения в авиационных комплексах пятого поколения, она отличается от предыдущего варианта двигателя сниженным расходом топлива на всех режимах и увеличенным ресурсом.
— Мы продолжаем улучшать и расширять возможности нашего новейшего авиационного комплекса пятого поколения. Двухместная версия самолета, на мой взгляд, станет важным шагом к его успеху на международных рынках, — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.