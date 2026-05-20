На Партизанской ГРЭС начались летние ремонты оборудования

На Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) ведется подготовка к предстоящей зиме.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году она включает пять ремонтов на котельном оборудовании и два ремонта на турбинном.

«Основной задачей ремонтной кампании является обеспечение надежной и безаварийной работы станции в период максимальных нагрузок. Проведение плановых ремонтов позволяет предотвратить возникновение нештатных ситуаций, повысить технико-экономические показатели, индекс технического состояния основного оборудования и продлить срок его эксплуатации», — говорит главный инженер Партизанской ГРЭС Сергей Шпилькин.

Накануне в подготовку к зиме вышел котлоагрегат № 4. Энергетики на нем ведут замену задних экранных труб, паросборной камеры, ремонтируют арматуру высокого давления и вспомогательное оборудование.

Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Одновременно находится в текущем ремонте котлоагрегат № 2. На нем проводится экспертиза промбезопасности, техобслуживание и ревизия арматуры, ремонт тягодутьевых механизмов и мельничного оборудования.

Подготавливается к зиме и турбинное оборудование станции. В настоящий момент в ремонте находится турбоагрегат № 2.

«На оборудовании проводится ревизия подшипников, валоповортного устройства и системы регулирования, проверка натягов и зазоров. Параллельно работаем на вспомогательном оборудовании: устраняем дефекты, которые были выявлены в ходе эксплуатации, ведем техобслуживание насосного оборудования и маслосистем», — сообщает начальник котлотурбинного цеха Партизанской ГРЭС Алексей Эрдынеев.