На Партизанской ГРЭС начались летние ремонты оборудования

В 2026 году она включает пять ремонтов на котельном оборудовании и два ремонта на турбинном.
«Основной задачей ремонтной кампании является обеспечение надежной и безаварийной работы станции в период максимальных нагрузок. Проведение плановых ремонтов позволяет предотвратить возникновение нештатных ситуаций, повысить технико-экономические показатели, индекс технического состояния основного оборудования и продлить срок его эксплуатации», — говорит главный инженер Партизанской ГРЭС Сергей Шпилькин.
Накануне в подготовку к зиме вышел котлоагрегат № 4. Энергетики на нем ведут замену задних экранных труб, паросборной камеры, ремонтируют арматуру высокого давления и вспомогательное оборудование.
Одновременно находится в текущем ремонте котлоагрегат № 2. На нем проводится экспертиза промбезопасности, техобслуживание и ревизия арматуры, ремонт тягодутьевых механизмов и мельничного оборудования.
Подготавливается к зиме и турбинное оборудование станции. В настоящий момент в ремонте находится турбоагрегат № 2.
«На оборудовании проводится ревизия подшипников, валоповортного устройства и системы регулирования, проверка натягов и зазоров. Параллельно работаем на вспомогательном оборудовании: устраняем дефекты, которые были выявлены в ходе эксплуатации, ведем техобслуживание насосного оборудования и маслосистем», — сообщает начальник котлотурбинного цеха Партизанской ГРЭС Алексей Эрдынеев.