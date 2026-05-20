В аэропорту Калининграда задержали или отменили 13 рейсов

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Задержка и отмена вылета 13 рейсов наблюдается в аэропорту Калининграда. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Задерживаются семь самолетов в Санкт-Петербург, отменены два рейса в Москву. С опозданием отправятся самолеты в Казань, Чебоксары, Тюмень и Уфу.
Ранее Росавиация сообщала, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области расписание в аэропорту Калининграда может быть скорректировано.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше