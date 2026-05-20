В аэропорту Чебоксар сняли ограничения

ЧЕБОКСАРЫ, 20 мая. /ТАСС/. Аэропорт Чебоксар вновь принимает и отправляет самолеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше