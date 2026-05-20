Wildberries и Ozon с 1 июня вводят новые правила для покупателей

Одним из главных изменений станет постепенный отход от привычной модели «всё и сразу бесплатно». Это связано с необходимостью оптимизации расходов на логистику и сокращением количества пустых возвратов, сообщает ИА DEITA.RU.
В частности, внедряется принцип оплаты при получении (предоплата). Постоплата станет доступна, но только при определенном уровне доверия и рейтинга. Это будет связано с минимальностью возврата заказанных товаров (от 50 до 70%). Это позволит снизить число необоснованных возвратов и создать более прозрачные условия для обеих сторон.
В области дорогой электроники, крупногабаритной техники и дорогостоящих изделий, таких как бытовая техника, оформление покупок будет осуществляться исключительно по полной предоплате. Это обеспечит безопасность сделок и минимизирует риски для продавцов.
Помимо этого, изменится и система доставки. Минимальный порог для бесплатной доставки до пунктов выдачи товара станет более динамичным и будет ориентироваться на регион проживания и текущую загрузку конкретного пункта. Это позволит более рационально распределять логистические ресурсы и снизить издержки.
В сфере возвратов будет введен жесткий контроль: товары с признаками использования, такими как остатки косметики, сломанные этикетки или отсутствующая оригинальная упаковка (особенно в сегменте бытовой техники), принимать назад от покупателей не будут.
Кроме этого, в целях повышения прозрачности и соответствия требованиям законодательства в части маркировки товаров вводится строгий контроль в отношении продукции с кодами системы «Честный знак». Для таких групп товаров, как смартфоны, ноутбуки и кондитерские изделия, проверка наличия маркировки станет обязательной. Отсутствие кодов приведет к блокировке позиций на платформе.