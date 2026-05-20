Новосибирская область испытывает дефицит в 12 тысячах рабочих

Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспортной сфере.

Источник: НДН.ИНФО

По данным главы региона Андрея Травникова, в Новосибирской области на рынке труда открыто свыше 21 тысячи вакансий, из которых около 12 тысяч предназначены для специалистов рабочих профессий.

В 2025 году около 19,5 тысячи студентов завершили обучение по программам среднего профессионального образования. Из них 76,5% уже трудоустроены. Наибольший спрос среди выпускников наблюдается в таких сферах, как промышленность, услуги, здравоохранение, строительство, торговля и финансы.

Для подготовки квалифицированных кадров регион сотрудничает с центрами занятости и предприятиями. Студенты проходят практику, участвуют в различных проектах и стажировках. В колледжах функционируют Центры карьеры, а учебно-производственные комбинаты предоставляют молодым людям возможность получить практический опыт.

Кроме того, в области действует 17 отраслевых советов, которые налаживают взаимодействие между системой среднего профессионального образования и бизнесом. Эти меры способствуют более быстрой адаптации молодых специалистов и их закреплению на предприятиях.

Татьяна Картавых.