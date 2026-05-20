В Тайшете торговца подделками оштрафовали на 75 тысяч рублей

В Тайшете вынесли приговор 37-летнему предпринимателю. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина продавал в торговом павильоне одежду и обувь под известным брендом, но разрешения на использование товарного знака у него не было. Из оборота изъяли больше двухсот единиц контрафакта.