В Тайшете торговца подделками оштрафовали на 75 тысяч рублей

В Тайшете вынесли приговор 37-летнему предпринимателю. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина продавал в торговом павильоне одежду и обувь под известным брендом, но разрешения на использование товарного знака у него не было. Из оборота изъяли больше двухсот единиц контрафакта.
— Предприниматель полностью признал вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства. Мужчина воспитывает шестерых детей, а также неоднократно собирал гуманитарную помощь для нуждающихся, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
С учетом всего этого ему назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.