В центрах занятости края пройдёт Единый день предпринимательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 мая в регионе пройдет в Единый день предпринимательства.

Источник: НИА Красноярск

В этот день можно будет получить консультацию бизнес-тренеров, специалистов налоговой службы, узнать о мерах господдержки смогут все желающие в центрах занятости.

Кроме того, своим опытом поделятся начавшие бизнес с помощью службы занятости. К примеру, супруга участника специальной военной операции из Шушенского муниципального округа получила единовременную выплату от государства и открыла кондитерскую. С приёмом и выдачей заказов сейчас ей помогают взрослые дети. Так на территории округа сформировался еще один семейный бизнес.

В службе занятости можно получить поддержку на открытие своего дела, консультации по бизнес-планированию, обучение основам предпринимательства, а также финансовую помощь.

В этом году при содействии службы занятости предпринимателем стал 181 человек.

Подробнее о мере поддержки можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.