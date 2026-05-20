В центрах занятости края пройдёт Единый день предпринимательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 мая в регионе пройдет в Единый день предпринимательства.
В этот день можно будет получить консультацию бизнес-тренеров, специалистов налоговой службы, узнать о мерах господдержки смогут все желающие в центрах занятости.
Кроме того, своим опытом поделятся начавшие бизнес с помощью службы занятости. К примеру, супруга участника специальной военной операции из Шушенского муниципального округа получила единовременную выплату от государства и открыла кондитерскую. С приёмом и выдачей заказов сейчас ей помогают взрослые дети. Так на территории округа сформировался еще один семейный бизнес.
В службе занятости можно получить поддержку на открытие своего дела, консультации по бизнес-планированию, обучение основам предпринимательства, а также финансовую помощь.
В этом году при содействии службы занятости предпринимателем стал 181 человек.
Подробнее о мере поддержки можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.