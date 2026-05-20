«Защита прав коренных народов Севера и роль государства и бизнеса в этом процессе» — тема дискуссионного клуба ПОРА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 29 мая 2026 года Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) проводит дискуссионный клуб «Защита прав коренных народов Севера и роль государства и бизнеса в этом процессе».
Модератором выступит координатор Экспертного совета ЭЦ ПОРА Александр Воротников.
Первый номер журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения», вышедший в 2026 году, был посвящен одной из наиболее чувствительных и принципиальных тем в развитии Арктики — защите прав коренных народов и роли государства и бизнеса в этом процессе. Выход номера стал способом привлечения внимания к празднованию Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации, который отмечается 30 апреля и учрежден Указом Президента РФ от 4 ноября 2025 года № 799.
Как отметила во вступительном слове к номеру главный редактор журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения» Мария Лагутина: «Арктика сегодня — это пространство не только ресурсов и технологий, но и ответственности. На фоне растущей экономической активности именно взаимодействие ключевых акторов определяет, станет ли развитие Арктики по-настоящему устойчивым. Государственная политика задает рамки, бизнес формирует практики, а коренные сообщества — смысл и ценностное измерение этих процессов. В этом сложном диалоге особенно важен поиск баланса между развитием и сохранением традиционного уклада жизни».
В повестке дискуссионного клуба следующие вопросы:
— Какое место в современной политике северных стран занимает вопрос поддержки коренных малочисленных народов Севера? Какие меры и механизмы используются, эффективны ли они?
— Какие приоритеты развития и поддержки коренных малочисленных народов Севера наиболее актуальны для России?
— Какое место занимает бизнес в вопросах поддержки коренных малочисленных народов Севера?
К обсуждению приглашены представители органов власти, ученые и эксперты, в числе которых:
— Александр Воротников — координатор Экспертного совета ЭЦ ПОРА, доцент ИОН Президентской академии.
— Татьяна Красникова — исполнительный директор ООО «Научные разработки».
— Вячеслав Марача — доцент Института общественных наук РАНХиГС, Финансового университета и МИФИ.
— Сергей Тяглов — руководитель Института проблем устойчивого развития и охраны окружающей среды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
— Мария Лагутина — профессор кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения».
— Валерия Гулимова — член Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
— Валерий Гончаров — руководитель направления Департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
— Анастасия Исмагилова — начальник отдела финансового и правового обеспечения Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.
— Алексей Цыкарев — программный директор Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии».
— Вера Сморчкова — руководитель программы подготовки управленческих кадров для Арктики РАНХиГС.
— Елена Гладун — профессор кафедры государственного и муниципального управления Тюменского государственного университета.
— Анна Михайлова — заведующая кафедрой социологии и управления персоналом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.
Дискуссионный клуб пройдет онлайн на платформе Контур. Толк. Начало в 10:00 по московскому времени.
По вопросам участия можно обращаться по адресу: contact@porarctic.ru.
