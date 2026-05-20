ЕАЭС и БРИКС расширяют сотрудничество в агросекторе

Речь идет как о расширении экспортных поставок, так и о внедрении современных цифровых технологий в агропромышленный комплекс.
По данным Евразийской экономической комиссии, в 2019—2024 годах товарооборот государств-членов ЕАЭС со странами БРИКС увеличился в два раза и достиг 27,3 миллиарда долларов.
Основными экспортными товарами стали:
мясо и мясопродукты молочная продукция рыба и ракообразные зерновые культуры.
В ЕЭК заявили о новых возможностях для экспорта.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян отметила, что новая рекомендация поможет странам Союза расширить экспортные направления и оценить потенциал крупнейших мировых рынков.
По ее словам, государства ЕАЭС смогут активнее диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции в страны БРИКС.
В агросекторе планируют внедрять ИИ и беспилотники.
Отдельное внимание в документе уделено развитию цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
Коллегия ЕЭК рекомендовала странам Союза:
помогать аграриям внедрять цифровые решения использовать беспилотные наземные и авиационные системы применять технологии точного земледелия внедрять искусственный интеллект и геоинформационные системы создавать цифровые сервисы прогнозирования погоды развивать системы оценки сельскохозяйственных рисков.
«Реализация мер по развитию цифровых технологий в АПК нацелена на сокращение технологического отставания, повышение конкурентоспособности аграрного сектора Союза, обеспечение устойчивого развития отрасли в условиях цифровой экономики», — подчеркнула Гоар Барсегян.
Почему это важно для стран ЕАЭС.
Эксперты отмечают, что усиление сотрудничества со странами БРИКС открывает для государств ЕАЭС доступ к крупнейшим мировым рынкам продовольствия.
Одновременно цифровизация сельского хозяйства рассматривается как один из ключевых факторов повышения урожайности, снижения издержек и устойчивости агросектора в условиях изменения климата и глобальной конкуренции.