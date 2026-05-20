ЕАЭС и БРИКС расширяют сотрудничество в агросекторе

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 19 мая приняла рекомендацию по развитию торгово-экономического сотрудничества стран Евразийского экономического союза и государств БРИКС в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Речь идет как о расширении экспортных поставок, так и о внедрении современных цифровых технологий в агропромышленный комплекс.

Товарооборот ЕАЭС и БРИКС вырос вдвое.

По данным Евразийской экономической комиссии, в 2019—2024 годах товарооборот государств-членов ЕАЭС со странами БРИКС увеличился в два раза и достиг 27,3 миллиарда долларов.

Основными экспортными товарами стали:

мясо и мясопродукты молочная продукция рыба и ракообразные зерновые культуры.

Поставки осуществлялись в Китай, ОАЭ, Египет, Индонезию, Иран, Эфиопию, ЮАР и другие страны.

В ЕЭК заявили о новых возможностях для экспорта.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян отметила, что новая рекомендация поможет странам Союза расширить экспортные направления и оценить потенциал крупнейших мировых рынков.

По ее словам, государства ЕАЭС смогут активнее диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции в страны БРИКС.

В агросекторе планируют внедрять ИИ и беспилотники.

Отдельное внимание в документе уделено развитию цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

Коллегия ЕЭК рекомендовала странам Союза:

помогать аграриям внедрять цифровые решения использовать беспилотные наземные и авиационные системы применять технологии точного земледелия внедрять искусственный интеллект и геоинформационные системы создавать цифровые сервисы прогнозирования погоды развивать системы оценки сельскохозяйственных рисков.

«Реализация мер по развитию цифровых технологий в АПК нацелена на сокращение технологического отставания, повышение конкурентоспособности аграрного сектора Союза, обеспечение устойчивого развития отрасли в условиях цифровой экономики», — подчеркнула Гоар Барсегян.

Почему это важно для стран ЕАЭС.

Эксперты отмечают, что усиление сотрудничества со странами БРИКС открывает для государств ЕАЭС доступ к крупнейшим мировым рынкам продовольствия.

Одновременно цифровизация сельского хозяйства рассматривается как один из ключевых факторов повышения урожайности, снижения издержек и устойчивости агросектора в условиях изменения климата и глобальной конкуренции.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
