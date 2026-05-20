"Купибилет" рассказал, куда чаще всего заранее бронируют билеты на Новый год

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Больше всего ранних бронирований авиабилетов за рубеж на Новый год 2026−2027 приходится на Пхукет, Касабланку и Бангкок. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«Абсолютный лидер среди новогодних направлений — Пхукет (Таиланд), на него пришлось 15% проданных билетов. На втором месте неожиданно оказалась Касабланка (Марокко) с 14%. Третий — Бангкок (Таиланд) с 13%», — рассказали в компании.
По данным сервиса, далее по спросу следуют: Куала-Лумпур (Малайзия) с 9%, Денпасар (Индонезия) с 8% и Найроби (Кения) с 7%. По 6% туристов отправятся в Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай), по 5% в Хошимин (Вьетнам), Дели (Индия) и Милан (Италия). Замыкают список Занзибар (Танзания), Мале (Мальдивы) и Вена (Австрия).
«В этом году новогодний рейтинг выглядит необычно. Марокко на втором месте — это нетипично, туристы явно ищут новые впечатления и готовы рассматривать неочевидные направления. Европа почти исчезла из списка: только Милан и Вена, и те в самом конце. Люди выбирают тропики, потому что там гарантированно тепло, а цены на жилье и еду зачастую ниже европейских. При этом стоимость перелета перестала быть главным барьером. Туристы готовы лететь 15 часов и больше, лишь бы оказаться на пляже в новогоднюю ночь. Это уже устойчивый тренд», — объяснили в пресс-службе сервиса.
Согласно исследованию, средняя стоимость билета из Москвы на одного человека на Новый год составила 69 тыс. руб. Самым дорогим оказался перелет в Пекин — 130 тыс. руб. Далее следуют: Сан-Паулу (114 тыс. руб.), Занзибар (108 тыс. руб.), Мале (104 тыс. руб.), Денпасар (76 тыс. руб.), Куала-Лумпур (66 тыс. руб.), Милан (60 тыс. руб.), Бангкок и Найроби (по 57 тыс. руб.), Пхукет (49 тыс. руб.), Касабланка (48 тыс. руб.), Хошимин (43 тыс. руб.) Дешевле всего билеты обошлись в Вену (32 тыс. руб.) и Дели (23 тыс. руб.).
Эксперты отметили, что быстрее всего из Москвы можно долететь до Касабланки, Пекина, Милана и Вены, перелет займет от восьми до 10 часов. До Пхукета, Мале и Дели придется лететь от 10 до 12 часов. Перелет до Хошимина, Найроби, Куала-Лумпура и Занзибара займет от 12 до 15 часов. Дольше всего лететь в Денпасар и Сан-Паулу, от 15 часов.