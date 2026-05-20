"Купибилет" рассказал, куда чаще всего заранее бронируют билеты на Новый год

«В этом году новогодний рейтинг выглядит необычно. Марокко на втором месте — это нетипично, туристы явно ищут новые впечатления и готовы рассматривать неочевидные направления. Европа почти исчезла из списка: только Милан и Вена, и те в самом конце. Люди выбирают тропики, потому что там гарантированно тепло, а цены на жилье и еду зачастую ниже европейских. При этом стоимость перелета перестала быть главным барьером. Туристы готовы лететь 15 часов и больше, лишь бы оказаться на пляже в новогоднюю ночь. Это уже устойчивый тренд», — объяснили в пресс-службе сервиса.