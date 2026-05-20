На рынке труда Новосибирской области открыто 12 тысяч вакансий для рабочих специалистов

В 2025 году дипломы о среднем профессиональном образовании получили свыше 19,5 тысячи выпускников. Трудоустроиться удалось 76,5 процента из них. Судя по предпочтениям, молодых специалистов больше всего привлекают промышленные предприятия, сфера обслуживания, медицина, строительство, розничная торговля и финансовый сектор.
Чтобы готовить кадры, область наладила взаимодействие между центрами занятости, колледжами и работодателями. Студенты проходят практику, участвуют в реальных проектах и стажируются на производствах. В учебных заведениях работают карьерные центры, а учебно-производственные комбинаты позволяют ребятам получать первый опыт ещё во время учёбы.
Кроме того, в регионе действуют 17 отраслевых советов. Они выступают связующим звеном между системой профобразования и бизнесом. Благодаря этому комплексу мер молодые кадры быстрее вливаются в рабочий процесс и остаются на предприятиях.
