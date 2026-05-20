Эксперт Титова: единый фонд алиментов может породить "родителей-иждивенцев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Создание алиментного фонда может привести к возникновению «иждивенчества» со стороны недобросовестных родителей. При этом мера будет полезна для детей, поделилась мнением с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что в России необходимо создать алиментный фонд, что позволит защитить интересы детей, а проблему взыскания задолженности с неплательщиков полностью оставить государству.
«Если говорить только о детях, то, конечно, они перестанут страдать от неуплаты алиментов недобросовестными родителями и смогут всегда получать деньги вовремя. Однако нельзя исключать риск возникновения иждивенческой позиции со стороны взрослых: “Зачем платить, если фонд все равно заплатит?”. При этом процесс взыскания долга может быть довольно длительным. Даже сейчас возможные санкции и вмешательство со стороны государства останавливают далеко не всех», — объяснила она.
Титова добавила, что хотя сама идея алиментного фонда хороша, она несет также бюджетные и организационные риски, в том числе пока у инициативы отсутствует проработанный источник финансирования. «Без четко определенного источника алименты могут стать непосильной нагрузкой для бюджета страны», — сказала эксперт. Кроме того, по ее мнению, в работе фонда будет нужно использовать индивидуальный подход к каждому неплательщику. Омбудсмен отметила, что необходимо разделять ситуации, когда родитель не может выплачивать алименты, например из-за потери работы, и уклоняется от уплаты.
При этом, по словам Титовой, прямого влияния на решение демографического вопроса создание алиментного фонда иметь не будет. Работа такой структуры позволит «снизить неуверенность в завтрашнем дне и финансовый страх родителей перед содержанием ребенка, создав более стабильную и прогнозируемую ситуацию», но на самой рождаемости не скажется.