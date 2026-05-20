Компания из Саудовской Аравии инициирует проект за 2 млрд рублей в Дзержинске

На производстве планируется создать 230 рабочих мест.

Проект по локализации производства светопрозрачных конструкций планируется реализовать в Дзержинске. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Инициатор проекта — Innovative Facade Solutions (Саудовская Аравия), международная производственная компания (работает в ОАЭ, Катаре, Филиппинах, Иордании, Бахрейне, Великобритании).

Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов — изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадкой для его размещения станет ОЭЗ «Кулибин».

На производстве будет создано 230 рабочих мест.

Объем инвестирования составляет 1 960 млн рублей. Срок реализации проекта — 3 года. Окупить вложения планируется за 6 лет.

Напомним, Нижегородская область расширила сотрудничество со странами Латинской Америки.

