Компания из Саудовской Аравии инициирует проект за 2 млрд рублей в Дзержинске

Проект по локализации производства светопрозрачных конструкций планируется реализовать в Дзержинске. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов — изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадкой для его размещения станет ОЭЗ «Кулибин».
На производстве будет создано 230 рабочих мест.
Объем инвестирования составляет 1 960 млн рублей. Срок реализации проекта — 3 года. Окупить вложения планируется за 6 лет.
Напомним, Нижегородская область расширила сотрудничество со странами Латинской Америки.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше