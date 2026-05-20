В России в апреле увеличатся накопительные пенсии: вот кому положен перерасчет

Средняя пенсия работающих граждан в марте достигла 23,4 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Для сравнения: в марте 2025 года этот показатель составлял около 20 972 ₽, а в марте 2026 года — уже 23 461 ₽ При этом самый низкий средний размер пенсии у работающих пенсионеров отмечен в Дагестане — это 16 870 ₽, самый высокий — на Чукотке 38 581 ₽