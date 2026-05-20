В России в апреле увеличатся накопительные пенсии: вот кому положен перерасчет

В России с 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян увеличатся на 17,3%. Мера коснется порядка 136 тыс. человек. Об этом ТАСС проинформировала пресс-служба Социального фонда.
Повышение накопительных пенсий на 17,3% связано с тем, что доходность от инвестирования по итогам прошлого года более чем в три раза превысила инфляцию (5,6%). С 1 августа 2026 года перерасчет сделают автоматически для 136 тыс. действующих получателей.
Как уточнили в Соцфонде, повышение также затронет участников программы софинансирования, получающих срочную пенсионную выплату. Ее размер и срок определяет сам получатель. Также эта выплата полагается для тех, кто использовал материнский капитал для пенсионных накоплений или вносил добровольные взносы без участия в программе софинансирования.
Объем средств, выделенных на перерасчет составил 8,5 млрд рублей. При этом средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, а средняя срочная пенсионная выплата — 3 тыс. рублей в месяц.
С июня 2026-го также будет повышена пенсия для граждан, которым исполняется 80 лет в мае. Фиксированная часть страховой пенсии сейчас равна 9584,69 рубля. На эту же величину и увеличат пенсионные выплаты юбилярам.
Средняя пенсия работающих граждан в марте достигла 23,4 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Для сравнения: в марте 2025 года этот показатель составлял около 20 972 ₽, а в марте 2026 года — уже 23 461 ₽ При этом самый низкий средний размер пенсии у работающих пенсионеров отмечен в Дагестане — это 16 870 ₽, самый высокий — на Чукотке 38 581 ₽
При этом максимальная страховая пенсия в 2026 году может составить около 74 тыс. рублей. Этого можно добиться, если 40 лет подряд копить по 10 пенсионных баллов в год и иметь надбавки за социально значимые периоды.
Накануне в России выступили с инициативами по отмене пенсий. Первая — для бездетных граждан, вторая — для родившихся в 1995 году или позднее.
В Совфеде заверили: никто не планирует отменять пенсии, это невозможно. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подчеркнул, что пенсии гарантированы Конституцией, а все пособия регулируются законом.