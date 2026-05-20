Каски — детям, скуку — прочь: как в Назарово прошёл масштабный «ПрофФест»

«ПрофФест» — не разовая акция, а часть большой образовательно-профориентационной системы. Экскурсии на разрезы и ГРЭС, программы наставничества, профильные классы, целевое обучение в вузах — всё это работает на одну цель: чтобы талантливые ребята оставались в регионе. Чтобы через несколько лет они пришли на смену нынешним мастерам. Для Назарово, где энергетика и уголь — не просто отрасли, а основа жизни, такая работа — вопрос будущего всего города. И судя по сотням увлечённых глаз на «ПрофФесте», будущее это выглядит очень даже оптимистично. Когда школьник с азартом собирает электрическую цепь или изучает приборы, он уже не «потенциальный кандидат». Он — тот, кто через пару лет вполне может выйти на смену. И идёт он туда сам. По собственному желанию.