Каски — детям, скуку — прочь: как в Назарово прошёл масштабный «ПрофФест»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Второй год подряд в Назарово происходит удивительное: школьники сами просятся на профориентацию. Не потому, что заставляют родители или учителя. А потому что здесь можно надеть каску, покрутить приборы, проверить напряжение в сети и почувствовать себя настоящим специалистом.
Фестиваль «ПрофФест» организовали Фонд Мельниченко, СУЭК-Красноярск и СГК. Время выбрали символичное: в 2026 году Назарово и Назаровская ГРЭС отмечают 65 лет, а Назаровскому разрезу исполняется 75. Юбилеи — повод не только вспомнить прошлое, но и заглянуть в будущее. А будущее — вот они, стоят в очереди на мастер-классы.
Главная городская площадь перед Дворцом культуры «Угольщик» поделилась на три зоны. В «Науке» атаковали вопросами представителей вузов и колледжей: СФУ, СибГУ, Назаровского энергостроительного техникума, Шарыповского многопрофильного колледжа и других учебных заведений. «А какие экзамены?», «А общежитие дадут?», «А потом точно возьмут на разрез?» — спрашивали по-взрослому, без стеснения.
В «Производстве» — всё самое интересное. Здесь школьники становились маркшейдерами, геологами, электрослесарями, машинистами-обходчиками. Не в теории, а на практике: крутили, мерили, включали, собирали. Отдельный хит — игры «Как добывают уголь на Назаровском разрезе» и «Как работает Назаровская ГРЭС». И никаких скучных лекций.
Ученица назаровской школы № 1 Надежда Кочура честно признаётся: «Больше всего заинтересовала площадка, где можно проверить ток и измерить напряжение».
А ещё фестиваль превратился в настоящий квест. Каждый участник на старте получил карту профессионального пути. Задания — на каждой площадке. Прошёл станцию — получи отметку. Собрал все — участвуешь в розыгрыше призов. Дети бегали, искали, спрашивали, выполняли. И это уже не «мероприятие по профориентации», а приключение с чёткими правилами и азартом.
Владимир Тихоновец и Даниил Бутин из назаровской гимназии № 9 уверены: «Как здорово, что в Назарово проходит такой фестиваль. С его помощью можно найти профессию своего будущего».
Зачем это самим предприятиям? Управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов объясняет просто: «Здесь можно не только услышать о профессиях, но и попробовать себя в деле. Такой формат вовлекает намного сильнее».
В СГК считают также. Елена Красноносова, начальник по подбору персонала Енисейской ТГК, называет профориентацию стратегической миссией: «Мы не просто ищем кадры. Мы растим специалистов со школы».
Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева уверена: «Сегодня развитие территорий напрямую связано с возможностями для личного роста и профессиональной реализацией. Однако важно, чтобы профориентация была не просто рассказом о профессиях, а становилась живым диалогом между молодежью, семьями, образовательными организациями и работодателями. Школьникам и студентам нужно не только услышать о современных специальностях, но и попробовать себя в них, чтобы понять реальные карьерные перспективы в родных городах. “ПрофФест” продемонстрировал, насколько востребован такой открытый и практический формат».
«ПрофФест» — не разовая акция, а часть большой образовательно-профориентационной системы. Экскурсии на разрезы и ГРЭС, программы наставничества, профильные классы, целевое обучение в вузах — всё это работает на одну цель: чтобы талантливые ребята оставались в регионе. Чтобы через несколько лет они пришли на смену нынешним мастерам. Для Назарово, где энергетика и уголь — не просто отрасли, а основа жизни, такая работа — вопрос будущего всего города. И судя по сотням увлечённых глаз на «ПрофФесте», будущее это выглядит очень даже оптимистично. Когда школьник с азартом собирает электрическую цепь или изучает приборы, он уже не «потенциальный кандидат». Он — тот, кто через пару лет вполне может выйти на смену. И идёт он туда сам. По собственному желанию.