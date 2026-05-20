В ГД предложили ограничить стоимость обучения в вузах на платной основе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ в Госдуме во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесет на рассмотрение Думы проект закона, которым предлагается определить лимит платы за коммерческое обучение в вузе в размере 125% от затрат на обучение по специальности за счет бюджета. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 92 ФЗ «О некоммерческих организациях». По мнению авторов инициативы, это позитивно скажется на доступности образования для граждан, которые недобрали немного баллов, чтобы поступить на бюджетные места.
«Если мы не учим их всех за счет бюджета, то пусть хотя бы цены за обучение будут адекватными. Поэтому мы предлагаем установить: плата за коммерческое обучение не может превышать нормативную стоимость бюджетного обучения по той же специальности более чем на 25%. Это нужно сделать во имя и социальной справедливости, и государственной целесообразности», — пояснил ТАСС Афонин.
По словам депутата, в РФ наблюдается дефицит специалистов с высшим образованием: не хватает инженеров, врачей и учителей. При этом цены в вузах сильно растут, и множество молодых людей с хорошими способностями не могут заплатить за обучение, в результате страна не получает необходимое количество квалифицированных специалистов.