Профсоюз Samsung Electronics планирует начать забастовку 21 мая

СЕУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Профсоюз компании Samsung Electronics объявил о готовности начать забастовку в соответствии с ранее озвученными планами 21 мая. Об этом сообщило агентство Yonhap.
«Профсоюз начнет завтра всеобщую забастовку в соответствии с законом, как и планировалось. Хотим уведомить, что не прекратим усилий по урегулированию [спора] даже во время забастовки», — рассказали в профсоюзе. Его представители заявили, что менеджмент якобы сначала отказывался от посредничества государственной комиссии, а в самый последний момент не дал явного согласия на него.
В понедельник суд частично ограничил формат забастовки, запретив профсоюзу нарушать работу подразделений, которые обеспечивают безопасность других сотрудников и сохранность товаров. Судьи приняли во внимание необходимость поддержания бесперебойного производства в полупроводниковой промышленности, а также запретили активистам занимать территорию или помещения компании.
Лидеры профсоюза обещали, что к их 18-дневной акции присоединятся около 50 тыс. человек. Правительство неоднократно заявляло, что может прибегнуть к вмешательству и принять чрезвычайные меры, которые остановят стачку и начнут арбитраж, поскольку забастовка на предприятиях Samsung Electronics может иметь последствия на национальном уровне.
Ранее министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чжон Гван предупредил, что планируемая забастовка профсоюзов работников компании Samsung может привести к «невообразимым последствиям». По его оценкам, возможный ущерб экономике из-за простоя и сопутствующего повреждения материалов может составить до 100 трлн вон ($66 млрд), пострадают примерно 1,7 тыс. компаний.
Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размеров премий и бонусов на фоне высоких прибылей от бума в полупроводниковой промышленности.