Союзные России государства могут поддержать исполнение решения Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России и постановил взыскать с Euroclear около 200 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 17,3 триллиона рублей по текущему курсу.
В самом Euroclear после решения суда заявили, что российские активы по-прежнему остаются замороженными, а вердикт российской инстанции компания намерена оспаривать.
По словам Вадиа, страны, поддерживающие Россию, могут выполнить это решение в рамках действующих соглашений с Москвой.
Эксперт также считает, что многое будет зависеть от позиции Китая как одного из крупнейших мировых экономических центров.
По его мнению, в случае поддержки российской позиции активы бельгийского депозитария могут столкнуться с ограничениями в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.
Вадиа подчеркнул, что решение Арбитражного суда Москвы является суверенным шагом России, направленным на защиту банковской системы страны и компенсацию ущерба.
Он также обратил внимание, что дело рассматривалось с соблюдением процессуальных норм, а интересы бельгийской стороны представлял адвокат.
В декабре прошлого года Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских государственных активов.
В ЕС заявили, что разморозка возможна только после завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций.
При этом на саммите Евросоюза в Брюсселе странам сообщества не удалось согласовать использование российских активов для кредитования Украины на ближайшие два года.
По данным РИА Новости, против инициативы выступила Бельгия, позицию которой поддержали несколько других государств ЕС.
