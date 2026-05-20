Роскачество ожидает роста доли российского вина на рынке до 80% к 2030 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роскачество ожидает, что к 2030 году объем производства вина в РФ превысит 650 млн литров в год, что позволит занять до 80% рынка. Об этом сообщили ТАСС в организации.
«Прогнозирование доли российского вина тесно связано с закладкой и вступлением в плодоношение новых виноградников. К 2030 году в России будет более 120 тыс. га соответственно. Вырастет объем производства и доля российских вин в продажах. Мы ожидаем объем выпуска вина всех типов к 2030 году на уровне более 650 млн литров (в прошлом году было около 560 млн литров). При имеющемся объеме рынка вина (около 800 млн литров) и сохранении мер государственной поддержки, винного предложения будет достаточно, чтобы занять до 80% рынка», — отметили в организации.
По данным Роскачества, импорт будет покрывать потребности покупателей в отдельных сегментах — некоторых сортов винограда, например, Пино Гри, Совиньон Блан, некоторых типов игристых вин.
«В целом соотношение внутреннего производства и импорта 80/20 для винодельческой страны оптимально. Примерно такая же пропорция сохранялась в СССР в 1970-х и первой половине 1980-х годов, когда наша страна занимала одно из первых мест в мире по выпуску вина», — добавили эксперты.
