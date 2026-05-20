Осторожный покупатель: как изменился спрос на жилье в России весной

Практически все участники рынка, опрошенные ТАСС, сходятся во мнении, что ключевым драйвером спроса по-прежнему остается ипотека, прежде всего семейная. По данным компании «Метриум», в Москве доля семейной ипотеки в структуре продаж по договорам долевого участия достигает около 50%, а в целом по РФ — до 80%. В «Этажах» отмечают, что даже после ужесточения условий семейная ипотека остается основным механизмом поддержки продаж новостроек. При этом высокая стоимость рыночных кредитов продолжает сдерживать покупателей. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5%, ипотека для многих семей остается слишком дорогой.