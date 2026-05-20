В Омске снесут два дома на Октябрьской под застройку

Судя по схеме в документе, на территории расположены три строения, два из них — многоквартирные жилые дома — предполагается снести. Под снос попадают дома по улице Октябрьской № 9 и № 11. Оба здания являются двухэтажными и рассчитаны на восемь квартир. Дом № 9 построили в 1934 году и ранее признали аварийным и подлежащим сносу, дом № 11, возведённый в 1953 году, аварийным не является. В документе указано, что на комплексное развитие территории отводится 7 лет, а минимальный объём строительства должен составить 3 900 кв. м площади жилых помещений, также требуется обустроить прочую инфраструктуру.