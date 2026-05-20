Суд в Челябинске утвердил решение о взыскании 200 млн рублей с МУП «ЧКТС»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» свыше 200 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Истец просил взыскать задолженность за потери тепловой энергии и теплоносителя в октябре 2024 года, происходившие из-за аварий на сетях МУП «ЧКТС».
Изначально сумма требований составляла 178,8 млн, затем истец увеличил размер долга до 217,5 млн рублей. В результате суд удовлетворил иск «УСТЭК-Челябинск» частично, снизив сумму до 201,1 млн рублей.
МУП не согласился с решением и подал жалобу. «Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом (резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2026 года) решение Арбитражного суда Челябинской области от 31 октября 2025 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба МУП “ЧКТС” — без удовлетворения», — говорится в комментарии.