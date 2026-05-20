Беларусь попала в топ-5 покупателей российских шоколадных конфет

Беларусь в 2026 году входит в топ-5 крупнейших покупателей российских шоколадных конфет, пишет «Агроэкспорт».
В период январь-апрель Россией было экспортировано за границу 13,5 тысячи тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом 2025 года объем поставок увеличился на 25%.
По оценкам экспертов, больше всего шоколадных конфет в России закупает Казахстан (более чем на 11 миллионов долларов с начала года). Далее идут Узбекистан (свыше 9,5 миллиона долларов) и Азербайджан (более 6,5 миллиона долларов).
В топ-5 у Беларуси четвертая строчка. С начала 2026 года республика купила российских шоколадных конфет более чем на 6 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров Таджикистан (около 6 миллионов долларов).
Ранее мы писали, что в 2025 году Беларусь стала лидером по экспорту российских сладостей. Российских конфет, карамели, шоколада, мармелада, зефира, халвы, драже, ириса, нуги и других сладостей республикой было закуплено на 77 миллионов долларов.