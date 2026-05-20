Беларусь попала в топ-5 покупателей российских шоколадных конфет

Беларусь оказалась среди лидеров по импорту шоколадных конфет из России.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь в 2026 году входит в топ-5 крупнейших покупателей российских шоколадных конфет, пишет «Агроэкспорт».

В период январь-апрель Россией было экспортировано за границу 13,5 тысячи тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом 2025 года объем поставок увеличился на 25%.

По оценкам экспертов, больше всего шоколадных конфет в России закупает Казахстан (более чем на 11 миллионов долларов с начала года). Далее идут Узбекистан (свыше 9,5 миллиона долларов) и Азербайджан (более 6,5 миллиона долларов).

В топ-5 у Беларуси четвертая строчка. С начала 2026 года республика купила российских шоколадных конфет более чем на 6 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров Таджикистан (около 6 миллионов долларов).

Ранее мы писали, что в 2025 году Беларусь стала лидером по экспорту российских сладостей. Российских конфет, карамели, шоколада, мармелада, зефира, халвы, драже, ириса, нуги и других сладостей республикой было закуплено на 77 миллионов долларов.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
