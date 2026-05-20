Нацбанк сильно уменьшил курс доллара и курс евро на 20 мая

Национальным банком изменены валютные курсы на 20 мая, среду. Так, курс доллара и курс евро стали ощутимо ниже, а курс российского рубля довольно заметно подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 20 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7293 белорусского рубля, 1 евро — 3,1712 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8411 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 19 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в среду, 20 мая. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0180 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0258 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0190 белрубля.
Еще Нацбанк сказал об изменении условий по кредитам в Беларуси.