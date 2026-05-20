В Омской области на 7,9% выросли страховые взносы за январь-апрель

УФНС России по Омской области подвело итоги поступлений страховых взносов за январь-апрель 2026 года и сообщило, что в регионе собрали 38 млрд рублей во внебюджетные фонды. Показатель вырос примерно на полмиллиарда рублей и составил на 7,9% (или 2,7 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Как уточнили в налоговом ведомстве, взносы на обязательное пенсионное страхование составили 27,7 млрд рублей, рост составил 7,4% (плюс 1,8 млрд рублей). Взносы на обязательное медицинское страхование достигли 7 млрд рублей и увеличились на 7,9% (плюс 515 млн рублей).
Отдельно в УФНС отметили взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 3,3 млрд рублей. Там зафиксировали самый значительный рост — плюс 12,3% (363 млн рублей) по сравнению с прошлым годом.