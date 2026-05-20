Эксперты допустили падение доллара ниже 70 рублей

Эксперты допустили дальнейшее укрепление рубля и снижение курса доллара ниже 70 рублей. Основной причиной аналитики называют высокие цены на нефть и рост продаж валютной выручки экспортёрами, сообщает «РБК».
В мае официальный курс доллара опустился до минимума с начала 2023 года — около 72 рублей. По данным ЦБ, крупнейшие российские экспортёры в апреле увеличили объём продаж валюты втрое — с 2,4 до 7,2 млрд долларов.
Эксперты отмечают, что дорогая нефть продолжит поддерживать рубль в ближайшие месяцы. Стоимость российской нефти Urals в мае достигла максимума с 2023 года — почти 95 долларов за баррель.
Аналитики допускают, что в конце мая или летом доллар может кратковременно опуститься ниже 70 рублей. При этом большинство специалистов ожидают, что во втором полугодии рубль начнёт постепенно слабеть.
Среди причин возможного ослабления называют снижение ключевой ставки, рост импорта и возможное снижение мировых цен на нефть. По прогнозам экспертов, к концу года курс доллара может вернуться в диапазон 80−90 рублей.