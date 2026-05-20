МТС планирует построить в Хабаровском крае и ЕАО около 100 отечественных базовых станций

С начала 2026 года отечественная сеть появилась в Комсомольском Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах Хабаровского края, а также в Ленинском, Облученском, Октябрьском и Биробиджанском районах ЕАО. До конца 2027 года отечественная сеть будет расширена в 5 раз. Базовые станции «Иртея» установят в Биробиджане и Смидовичском районе ЕАО, а также в Хабаровском, Комсомольском и Вяземском районах Хабаровского края.