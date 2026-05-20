Как изменились валютные предпочтения казахстанцев

Китайский юань также заметно укрепился. Если в начале 2024 года средний курс составлял около 61−63 тг, то к концу 2025 года он приблизился к 76 тг. В 2026 году курс несколько скорректировался вниз и в мае находился в диапазоне 68−69 тг за юань. Дополнительное внимание к российской и китайской валюте сейчас привлекает и активизация сотрудничества между Россией и Китаем. На фоне визита Владимира Путина в Пекин и подготовки новых соглашений между странами рынок ожидает дальнейшего расширения расчётов в юанях и рублях. Для Казахстана это также имеет значение, поскольку экономика страны тесно связана с обоими государствами, а расширение расчётов в национальных валютах потенциально способно увеличить роль рубля и юаня на казахстанском валютном рынке.